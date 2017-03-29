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Василий Уткин: Мы сделали все, чтобы стать самой слабой сборной в ее истории

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин рассказал, что введение лимита на легионеров повлияло на уровень сборной России.

– Мы сделали все, чтобы стать самой слабой сборной в ее истории. В 2008 году или в 2007 был введен лимит на легионеров. То поколение, которое добилось результата на ЧЕ-2008, выросло в свободной конкуренции.  С тех пор нынешнее поколение российских футболистов растет под лимитом на легионеров. А спорт может процветать только при свободе, – передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, что сборная России в минувший вторник сыграла вничью с командой Бельгии (3:3). До этого подопечные Станислава Черчесова уступили сборной Кот-д'Ивуара (0:2).

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