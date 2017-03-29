«Динамо» и «Тосно» оштрафованы на 105 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московское «Динамо» и «Тосно» на 105 тысяч рублей по итогам матча 28-го тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла 26 марта в Великом Новгороде и завершилась победой москвичей со счетом 2:1.

«Динамо» заплатит 25 тысяч за использование и бросание его болельщиками на стадионе пиротехнических изделий и 40 тысяч - за поджог кресел. «Тосно» за поджог фантами кресел также оштрафован на 40 тысяч.

Также главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев, тренер бело-голубых Юрий Ковтун и врач команды Александр Родионов заплатят по 5 тысяч рублей каждый за выход за пределы технической зоны.