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Президент «Севильи»: Надеюсь, Мончи останется в нашем клубе на следующий год

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи может покинуть клуб и перейти на работу в «Рому». Эту информацию решили проверить итальянские журналисты и связались с президентом испанского клуба Хосе Кастро.

«Не знаю, о чем вы говорите. Спросите об этом у Мончи. Уезжает он или нет? Не могу сказать, но я могу вам напомнить, что сейчас Рамон находится в Севилье и я надеюсь, что он останется в клубе на следующий год. Мончи является спортивным директором нашего клуба. Это все, что я могу сказать вам», – цитирует главу «Севильи» Football Italia.

Ранее сообщалось, что в услугах Мончи также заинтересован мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус».

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