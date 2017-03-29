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Джанлуиджи Буффон: Мне не впервой сидеть на скамейке запасных

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мыслями после победного матча национальной команды со сборной Голландии (2:1).

Напомним, в этой встрече голкипер «Ювентуса» остался на скамейке запасных, а место в основе занял вратарь «Милана» Джанлуджи Доннарумма, который дебютировал за сборную.

«Доннарумма – молодой парень, у которого великолепные физические данные и крепкая психика. Он может стать моим преемником, и уже успел пробиться в основу «Милана», а также дебютировать в сборной.

Мне не впервой сидеть на скамейке запасных. Однажды я уже оставался в запасе, а в основе вышел Сальваторе Сиригу. Никто не вечен, и это правильно, потому что у других появляется возможность играть», – цитирует Буффона Football Italia.

Матч

Голландия - Италия - 1:2 (1:2)

Голы

Романьоли 10 (1:0 - автогол). Эдер 12 (1:1). Бонуччи 30 (1:2).

Состав

Голландия: Зут, Блинд (Виргевер, 82), Тете, Мартинс Инди, Худт, Промес (Бергейс, 86), Классен (Снейдер, 82), Депай, Вейналдум (Торнстра, 75), Строотман (де Вильенья, 46), Ленс

Италия: Доннарумма, Дармиан (Д'Амброзио, 87), Ругани, Романьоли, Заппакоста (Спинацолла, 61), Бонуччи, Де Росси (Гальярдини, 36), Верратти (Верди, 88), Пароло, Иммобиле (Белотти, 51), Эдер (Петанья, 68)

Предупреждения:

нет - Ругани, 47

Судья:

Йонас Эрикссон (Швеция)

Место и дата

28 марта 21:45, , Текстовая трансляция

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