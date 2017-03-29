Джанлуиджи Буффон: Мне не впервой сидеть на скамейке запасных

Капитан и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мыслями после победного матча национальной команды со сборной Голландии (2:1).

Напомним, в этой встрече голкипер «Ювентуса» остался на скамейке запасных, а место в основе занял вратарь «Милана» Джанлуджи Доннарумма, который дебютировал за сборную.

«Доннарумма – молодой парень, у которого великолепные физические данные и крепкая психика. Он может стать моим преемником, и уже успел пробиться в основу «Милана», а также дебютировать в сборной.

Мне не впервой сидеть на скамейке запасных. Однажды я уже оставался в запасе, а в основе вышел Сальваторе Сиригу. Никто не вечен, и это правильно, потому что у других появляется возможность играть», – цитирует Буффона Football Italia.