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Ушел из жизни Валерий Глушаков

Источник:  InstagramКомментарии

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков оставил пост на своей странице в Instgram, посвященный своему дяде – Валерию Глушакову, который скончался на 59-м году жизни.

Напомним, о смерти российского специалиста стало известно сегодня. 

«Ты навсегда останешься в моем сердце. Ты был мне, как отец. Спасибо за все. Светлая память», – написал хавбек красно-белых и сборной России.

Напомним, Валерий Глушаков, будучи игроком, защищал цвета таких известных клубов, как ЦСКА и «Спартак».

«Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким Валерия Глушакова.

«Место на поле Денису нашел Капелло». Архивное интервью с дядей Глушакова

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