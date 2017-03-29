Опубликовано расписание матчей «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу»
РФПЛ опубликовала расписание матчей турнира «РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу».
31 марта:
1 тур:
10:00-10:30 - Сергей «KEFIR» Никифоров (Спартак) - Роман «Elinho» Елисеев; Вячеслав «JUHURO» Алхазов (Арсенал) - Умар «GROZNENSKIY» Байсагуров (Терек)
10:40-11:10 - Руслан «SHD» Яминов (Зенит) - Михаил «Torres» Запорожец; Валентин «MOROZ VL» Мороз (Томь) - Шамиль «SHOOOMA1» Курбангаджиев (Анжи)
11:20-11:50 - Алексей «DON_KLASSI4ESKY» Олейник (Ростов) - Антон «ANTOXA1337» Жуков (Рубин); Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар) - Давлят «Shut» Сагитов
12:00- 12:30 - Андрей «22DRON11» Коннов (Краснодар) - Богдан «АСТАНИН» Астанин; Максим «SHORT» Кирилов (Крылья Советов) - Омар «OMAR» Алиев (Урал)
2 тур:
12:30-13:00 - Сергей «KEFIR» Никифоров (Спартак) - Вячеслав «JUHURO» Алхазов (Арсенал); Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) - Роман «Elinho» Елисеев
13:10-13:40 - Антон «KLENOFF» Кленов (Локомотив) - Михаил «Torres» Запорожец; Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (Уфа) - Богдан «АСТАНИН» Астанин
13:50-14:20 - Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА) - Давлят «Shut» Сагитов; Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар) - Антон «ANTOXA1337» Жуков (Рубин)
14:30-15:00 - Руслан «SHD» Яминов (Зенит) - Валентин «MOROZ VL» Мороз (Томь); Андрей «22DRON11» Коннов (Краснодар) - Максим «SHORT» Кирилов (Крылья Советов)
3 тур:
15:00-15:30 - Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА) - Алексей «DON_KLASSI4ESKY» Олейник (Ростов); Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) - Умар «GROZNENSKIY» Байсагуров (Терек)
15:40-16:10 - Антон «KLENOFF» Кленов (Локомотив) - Шамиль «SHOOOMA1» Курбангаджиев (Анжи); Валентин «MOROZ VL» Мороз (Томь) - Михаил «Torres» Запорожец
16:20-16:50 - Антон «ANTOXA1337» Жуков (Рубин) - Давлят «Shut» Сагитов; Роман «Elinho» Елисеев - Вячеслав «JUHURO» Алхазов (Арсенал)
17:00-17:30 - Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (Уфа) - Омар «OMAR» Алиев (Урал); Богдан «АСТАНИН» Астанин - Максим «SHORT» Кирилов (Крылья Советов)
4 тур:
17:30-18:00 - Сергей «KEFIR» Никифоров (Спартак) - Умар «GROZNENSKIY» Байсагуров (Терек); Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) - Вячеслав «JUHURO» Алхазов (Арсенал)
18:10-18:40 - Антон «KLENOFF» Кленов (Локомотив) - Валентин «MOROZ VL» Мороз (Томь); Шамиль «SHOOOMA1» Курбангаджиев (Анжи) - Руслан «SHD» Яминов (Зенит)
18:50-19:20 - Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА) - Антон «ANTOXA1337» Жуков (Рубин); Алексей «DON_KLASSI4ESKY» Олейник (Ростов) - Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар)
19:30-20:00 - Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (Уфа) - Максим «SHORT» Кирилов (Крылья Советов); Омар «OMAR» Алиев (Урал) - Андрей «22DRON11» Коннов (Краснодар)
5 тур:
20:00-20:30 - Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) - Сергей «KEFIR» Никифоров (Спартак); Умар «GROZNENSKIY» Байсагуров (Терек) - Роман «Elinho» Елисеев
20:40-21:10 - Антон «KLENOFF» Кленов (Локомотив) - Руслан «SHD» Яминов (Зенит); Шамиль «SHOOOMA1» Курбангаджиев (Анжи) - Михаил «Torres» Запорожец
21:20-21:50 - Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА) - Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар); Алексей «DON_KLASSI4ESKY» Олейник (Ростов) - Давлят «Shut» Сагитов
22:00-22:30 - Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (Уфа) - Андрей «22DRON11» Коннов (Краснодар); Омар «OMAR» Алиев (Урал) - Богдан «АСТАНИН» Астанин
1 апреля:
1/4 плей-офф:
12:30-14:00
14:15-15:45
1/2 плей-офф:
16:00-19:00
Матч за третье место:
19:15-20:45
Финал:
21:00-22:30
Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.
Прямые трансляции турнира будут вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, на страницах клубов РФПЛ в социальных сетях, в прямом эфире телеканала Game Show, в приложении Game Show на платформе LG Smart TV, Twitch.
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