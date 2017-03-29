Вячеслав Булавин: Сборная России хорошо сыграла на фоне расхлябанности Бельгии

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Бельгии (3:3).

– Мне не понравилась игра, но надо отдать должное нашим футболистам за то, что они собрались и свели матч к ничьей. Но взаимопонимание между игроками еще не налажено. Наши провели хороший отрезок на фоне расхлябанности Бельгии. Индивидуальное мастерство у бельгийцев выше: если их футболист получает мяч и обыгрывает одного или двух наших защитников, то россияне получают мяч и сразу ждут подкрепления, чтобы с кем-то сыграть в пас.

В защите сборная выглядела получше, чем в матче с Кот-д’Ивуаром. Думаю, Кутепов пока не дорос до сборной России, – сказал Булавин в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, встреча прошла 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 3:3. У хозяев отличились Виктор Васин, Алексей Миранчук и Александр Бухаров, в составе бельгийцев дубль оформил Кристиан Бентеке, еще один гол на счету Кевина Миральяса, который реализовал пенальти.

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