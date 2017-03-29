Вячеслав Булавин: Сборная России хорошо сыграла на фоне расхлябанности Бельгии
Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными
России и Бельгии (3:3).
– Мне не понравилась игра, но надо отдать должное нашим
футболистам за то, что они собрались и свели матч к ничьей. Но взаимопонимание
между игроками еще не налажено. Наши провели хороший отрезок на фоне
расхлябанности Бельгии. Индивидуальное мастерство у бельгийцев выше: если их
футболист получает мяч и обыгрывает одного или двух наших защитников, то
россияне получают мяч и сразу ждут подкрепления, чтобы с кем-то сыграть в пас.
В защите сборная выглядела получше, чем в матче с Кот-д’Ивуаром.
Думаю, Кутепов пока не дорос до сборной России, – сказал Булавин в
интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, встреча прошла 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 3:3. У хозяев отличились Виктор Васин, Алексей Миранчук и Александр Бухаров, в составе бельгийцев дубль оформил Кристиан Бентеке, еще один гол на счету Кевина Миральяса, который реализовал пенальти.
Алексей Стрепетов: После первого тайма казалось, что из положительного в матче с Бельгией только новый стадион
Матч
Голы
Васин 3 (1:0). Миральяс 17 (1:1 - пен.). Бентеке 42 (1:2). Бентеке 45 (1:3). Миранчук 74 (2:3). Бухаров 90 (3:3).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Комбаров, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 89), Фоке, Шадли (Карраско, 77), Дембеле (Азар Т., 84), Тьелеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку Р., 77)
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция