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Василий Уткин: По-моему не стоит Черчесову продолжать работать со сборной

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин подвел итоги двух последних товарищеских матчей сборной России.

– По-моему не стоит Черчесову продолжать работать со сборной или объяснить, что он делает. Я с колоссальной симпатией отношусь к его карьере. Но он не убеждает своими действиями, что понимает, что делать со сборной. И, кажется, сам не понимает, что не понимает. Ситуация вокруг сборной не поддается логике. Ничего внятного и имеющего подтверждение логикой вокруг сборной не происходит. Действия Черчесова я старался понять, но ни шиша непонятно, – передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, что сборная России во вторник сыграла вничью с командой Бельгии (3:3). До этого подопечные Станислава Черчесова уступили сборной Кот-д'Ивуара (0:2).

Голосование: Считаете ли вы, что за время работы Станислава Черчесова сборая России стала играть лучше?

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