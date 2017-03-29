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Дзагоев в ближайшее время будет заниматься под наблюдением медштаба ЦСКА

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Стали известны результаты обследования полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, который в товарищеском матче с Бельгией (3:3) получил повреждение и был заменен на 17-й минуте.

У хавбека выявлен спазм мышцы задней поверхности правого бедра, сообщается на официальном сайте армейцев.

В ближайшее время Дзагоев будет заниматься под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.

В 21-м туре чемпионата России команда Виктора Гончаренко 2 апреля примет «Крылья Советов».

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