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Защитник «Атлетико» согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Football EspanaКомментарии

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию по окончании текущего сезона.

Как сообщает Football Espana, защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес согласился перейти в стан английского клуба грядущим летом. 

Отмечается, что футболист сборной Уругвая был готов переехать в Премьер-лигу еще зимой, однако, руководство «матрасников» решило сохранить игрока до конца сезона.

Также сообщается, что испанский клуб отпустит Хименеса за 45 млн евро, однако, боссы «Юнайтед» уверены, что «Атлетико» запросит больше 60 млн евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Хименес провел на клубном уровне 19 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 28 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2018 года.

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