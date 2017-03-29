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Серхио Рамос: Слова Пике не изменят историю «Реала». Его заявления лишь дают повод газетам

Источник:  Football EspanaКомментарии

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос считает, что болельщики столичного клуба не должны обращать внимания на слова Жерара Пике.

Напомним, ранее защитник «Барселоны» заявил, что судьи помогают «сливочным» выиграть чемпионат страны.

«Слова Пике не изменят историю «Реала». Его заявления лишь дают повод газетам, которые неплохо на этом зарабатывают. Не думаю, что он раздражает игроков нашего клуба. Мы просто должны смириться с его характером, и наслаждаться его игрой, поскольку он великий футболист», – цитирует капитана «сливочных» Football Espana.

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