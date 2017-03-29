Капризов пропустит матчи олимпийской сборной России с Латвией

Нападающий «Салавата Юлаева» и олимпийской сборной России Кирилл Капризов не примет участие в товарищеских матчах против Латвии, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФХР.

Олимпийская сборная России готовится к двум товарищеским встречам с латвийцами, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля.

«Капризов пропустит эти игры из-за небольшого повреждения. Форвард продолжит подготовку в составе сборной России. В ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе под присмотром врачей», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Капризов в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира, набрав 12 (9+3) очков в семи матчах, а в начале февраля успешно дебютировал за взрослую сборную на шведском этапе Евротура, оформив хет-трик в матче с хозяевами и став лучшим нападающим турнира.