Жозе Моуринью: Мы потеряли пятерых игроков, включая Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о физическом состоянии своих игроков перед матчем против «Вест Бромвича».
«Мы потеряли четырех футболистов. Думаю, Погба тоже не примет участие в игре. Таким образом, «Юнайтед» остался без пятерых игроков», – цитирует специалиста официальный сайт «МЮ».
Напомним, встреча с «Вест Бромвичем» состоится 1 апреля в рамках 30-го тура АПЛ и стартует в 17.00 мск.
Погба получил травму подколенного сухожилия в ответном матче с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0). Защитники Фил Джонс и Крис Смоллинг травмировались, находясь в расположении сборной Англии, а форвард Златан Ибрагимович и хавбек Андер Эррера пропустят встречу из-за дисквалификации.
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