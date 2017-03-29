Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив0 : 0СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Мы потеряли пятерых игроков, включая Погба

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о физическом состоянии своих игроков перед матчем против «Вест Бромвича».

«Мы потеряли четырех футболистов. Думаю, Погба тоже не примет участие в игре. Таким образом, «Юнайтед» остался без пятерых игроков», – цитирует специалиста официальный сайт «МЮ».

Напомним, встреча с «Вест Бромвичем» состоится 1 апреля в рамках 30-го тура АПЛ и стартует в 17.00 мск.

Погба получил травму подколенного сухожилия в ответном матче с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:0). Защитники Фил Джонс и Крис Смоллинг травмировались, находясь в расположении сборной Англии, а форвард Златан Ибрагимович и хавбек Андер Эррера пропустят встречу из-за дисквалификации.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ламела пропустит остаток сезона (фото)Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела перенесет операцию на бедре и пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона, сообщает официальный твиттер лондонской команды.Защитник «Атлетико» согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию по окончании текущего сезона.Скоулз объяснил, при каких условиях «МЮ» выиграет Лигу Европы и попадет в топ-4 АПЛБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил шансы английского клуба на победу в Лиге Европы, а также поделился мнением о перспективах команды в чемпионате Англии.Месут Озил: Возвращение в чемпионат Германии? Не исключеноПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил поделился планами на будущее, отметив, что может вернуться в немецкую Бундеслигу.«Челси» готов включить Диего Косту по трансферу двух игроков «ПСЖ»Тренерский штаб «Челси» проявляет интерес к двух игрокам «ПСЖ». Об этом сообщает издание TuttoMercatoWeb.«Понял, почему решаются на суицид». Рио Фердинанд открыл душу после смерти жены«Понял, почему решаются на суицид». Рио Фердинанд открыл душу после смерти женыBBC выпустил шикарный, очень сильный документальный фильм «Рио Фердинанд: оказавшийся мамой и папой».Янник Боласи: «Эвертон» сумеет найти способ сохранить ЛукакуПолузащитник «Эвертона» Янник Боласи выразил уверенность, что его одноклубник и форвард Ромелу Лукаку останется в мерсисайдском клубе на следующий сезон.Три игрока сборной Испании могут перейти в «Ювентус»Как сообщает Tuttosport, защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может переехать в Серию А.Рэшфорд вошел в список трансферов «Реала»Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует обновить состав испанского клуба по окончании текущего сезона.Санчес станет главной целью «Челси» в межсезоньеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте включил полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса в число приоритетных трансферных целей «синих» в межсезонье.Златан Ибрагимович: У меня есть возможность продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»Шведский форвард Златан Ибрагимович дал понять, что хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед» на будущий сезон.Клаудио Раньери: Увольнение из «Лестера» стало для меня шокомБывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери по-прежнему находится под впечатлением от своей отставки.Алексис Санчес: На родине мы ходили в тюрьму, чтобы поиграть в футбол, и я стоял на воротахНападающий сборной Чили Алексис Санчес поделился воспоминаниями о начальном этапе своей спортивной карьеры.Сахо может стать игроком «Саутгемптона»«Саутгемптон» проявляет интерес к Мамаду Сахо. Французский защитник выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ливерпулю».«Арсенал» установит цену за Санчеса в 50 миллионов«Арсенал» намерен выставить за полузащитника Алексиса Санчеса цену в 50 миллионов фунтов.Деян Ловрен: Думаю, игроки «Ливерпуля» встретили бы Перишича с распростертыми объятьямиЗащитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал информацию о возможном приходе в английский клуб своего партнера по сборной Хорватии Ивана Перишича.Неймар заверил болельщиков «Барселоны», что Месси продлит контракт с клубомНападающий «Барселоны» Неймар рассказал, как обстоят дела с продлением контракта его партнера по клубу Лионеля Месси, а также прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».Михаэль Баллак: Будущее Озила в «Арсенале», возможно, зависит от ВенгераБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался о будущем полузащитника Месута Озила в «Арсенале».Алекс Фергюсон: «МЮ» будет тяжело занять место в топ-4, Лига Европы куда лучший шанс выйти в Лигу чемпионовБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс ФергюсонАзар хочет перейти в «Реал» из-за ЗиданаКак сообщает издание Metro, полузащитник «Челси» Эден Азар готовится к переезду в Мадрид.
Хоккей
Скабелка назначен главным тренером «Авангарда»
Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь Криштиану Роналду (фото)
Футбол
Платини стал жертвой заговора в руководстве ФИФА
Футбол
«Монако» готов продать Мбаппе «Реалу» за 112 миллионов фунтов
все новости
Вест Бромвич
Вест Бромвичкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости