Ламела пропустит остаток сезона (фото)

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела перенесет операцию на бедре и пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона, сообщает официальный твиттер лондонской команды.

Напомним, последний раз аргентинец появлялся на поле 25 октября, когда «Тоттенхэм» в Кубке английской лиги встречался с «Ливерпулем».

В этом сезоне 25-летний хавбек в девяти играх чемпионата Англии забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

INJURY UPDATE: @ErikLamela is to undergo surgery on his hip on Saturday. This will result in Erik returning to action next season. pic.twitter.com/heu7xk6I2f