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Вице-президент FIDE: Нынешняя ситуация в федерации сложилась из-за действий Илюмжинова

Источник:  RT на русскомКомментарии

Вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Георгос Макропулос заявил, что Кирсан Илюмжинов сам создал скандальную ситуацию вокруг своего увольнения.

Напомним, в понедельник на официальном сайте организации появилось сообщение, что Илюмжинов подал в отставку с поста президента FIDE. Глава федерации сразу же опроверг эту информацию, позже добавив, что за этой кампанией стоят представители Великобритании и США.

«Я хотел бы напомнить, что эта ситуация сложилась из-за ваших действий. Вам во время и до начала президентского совета несколько человек сказали, что дискуссия была начата ошибочно, что президентский совет FIDE не поможет вам в решении личных дел», – приводит RT выдержку из письма Макропулоса, адресованного Илюмжинову.

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