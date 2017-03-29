Вице-президент FIDE: Нынешняя ситуация в федерации сложилась из-за действий Илюмжинова

Вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Георгос Макропулос заявил, что Кирсан Илюмжинов сам создал скандальную ситуацию вокруг своего увольнения.

Напомним, в понедельник на официальном сайте организации появилось сообщение, что Илюмжинов подал в отставку с поста президента FIDE. Глава федерации сразу же опроверг эту информацию, позже добавив, что за этой кампанией стоят представители Великобритании и США.

«Я хотел бы напомнить, что эта ситуация сложилась из-за ваших действий. Вам во время и до начала президентского совета несколько человек сказали, что дискуссия была начата ошибочно, что президентский совет FIDE не поможет вам в решении личных дел», – приводит RT выдержку из письма Макропулоса, адресованного Илюмжинову.