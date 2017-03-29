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Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал турнира в Майами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в полуфинал турнира в Майами.

В четвертьфинале турнира в парном разряде российские теннисистки уступили канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань со счетом 6:7 (3:7), 1:6. На корте теннисистки провели 1 час 18 минут.

Добавим, что соперницами Дабровски и Сюй Ифань в полуфинале станут чешка Андреа Главачкова и китаянка Пэн Шуай.

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