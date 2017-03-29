Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал турнира в Майами
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не смогли пробиться в полуфинал турнира в Майами.
В четвертьфинале турнира в парном разряде российские теннисистки уступили канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань со счетом 6:7 (3:7), 1:6. На корте теннисистки провели 1 час 18 минут.
Добавим, что соперницами Дабровски и Сюй Ифань в полуфинале станут чешка Андреа Главачкова и китаянка Пэн Шуай.
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