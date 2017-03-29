Пол Скоулз: Моуринью хочет начать все с нуля и выиграть чемпионат Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что руководство английского клуба готово пойти на встречу наставнику команды Жозе Моуринью, а тот, в свою очередь, попытается выиграть чемпионат Англии.

В частности, экс-футболист сборной Англии заявил, что боссы «Юнайтед» дадут португальцу больше времени, чем Луи ван Галу и Дэвиду Мойесу.

«Моуринью хочет начать все с нуля. Жозе не очень то рад занять четвертое или пятое место по итогам сезона. Он хочет выиграть чемпионат. Мне кажется, он будет стремиться к этому в ближайшие два года. Уверен, ему дадут время», – цитирует Скоулза Omnisport.

Напомним, специалист встал у руля «красных дьяволов» минувшим летом. На данный момент команда под его руководством занимает пятое место в таблице АПЛ, имея две игры в запасе.