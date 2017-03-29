Президент «Ак Барса»: Та нашумевшая фраза Билялетдинова мотивировала Мозякина

Президент федерации хоккея Республики Татарстан и «Ак Барса» Наиль Маганов поделился впечатлением о полуфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».

– Любители хоккея часто вспоминают те самые слова Билялетдинова про Мозякина, особенно сейчас, когда наша команда встречается на льду с «Металлургом». Мы уверены в профессионализме Зинэтулы Хайдяровича, и, вероятно, эта нашумевшая фраза и мотивировала Сергея - посмотрите на его сегодняшние результаты. Это еще раз подтверждает педагогический талант Билялетдинова.

Что касается Даниса Зарипова, решение о расставании с ним было принято до того, как я возглавил клуб, но, уверен, это обоюдное и логически обоснованное решение сторон. Смена клубов в карьере игрока - неизбежный и вполне нормальный процесс. Второй момент - подчеркну, серия еще не завершена, «Ак Барс» продолжает борьбу и, конечно, будет играть только на победу. И, несмотря на наличие в составе соперника таких ярких звезд, объективно борьба идет на равных. «Ак Барс» превосходит соперника в самоотдаче, желании, характере. Ребятам бы чуточку везения, спортивной удачи и спокойствия в ответственные моменты игры. Они очень хотят победить, но сверхжелание немного мешает и сковывает, – приводит слова Маганова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, что после трех матчей серии «Ак Барс» уступает «Металлургу» со счетом 0-3. Следующий матч противостояния состоится 30 марта в Казани.