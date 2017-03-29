Вице-президент «Барселоны»: У нас вежливые отношения с «Реалом», но Пике не солгал

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер высказался о поведении защитника «Барселоны» Жерара Пике, который ранее обвинил судей в том, что они помогают мадридскому «Реалу» выиграть чемпионат Испании.

Также игрок сине-гранатовых в одном из интервью заявил, что проблемы Лионеля Месси и Неймара, связанные с уклонением от уплаты налогов, спровоцировали представители «сливочных».

«Если говорить о том, что я прочитал в газетах и слышал от других людей, то Пике не солгал. Наш клуб всегда на стороне правды. Жерар просто выразил свое мнение, а мы выступаем за свободу слова. Да, это может оскорбить, он он был честен. У нас вежливые отношения с «Реалом», но Пике не солгал, и клуб всегда будет рядом с правдой. В данном случае рядом с Пике», – приводит слова функционера интернет-портал Goal.