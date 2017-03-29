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Валерий Непомнящий: Внедрение системы видеоповторов назрело

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал перспективы повсеместного внедрения системы видеоповторов.

«До сегодняшнего дня я был за видеоповторы в двух случаях – при определении взятии или не взятии ворот, и определении по просьбе атакующей команды было ли вне игры или нет. Но вот, что делать, если перепроверив и, поняв, что офсайда не было? У меня ответа нет. Футбол один из консервативных видов спорта и в нем редко меняют правила. Когда говорят, что внедрение таких систем дорогостояще, то завтра это может быть уже нет. Клубы могут отказаться от одного трансфера и уже система для них доступна. Обратите внимания, против определения взятия ворот, определения вне игры в первую очередь судьи, так как это удар по ним. Но внедрение видеоповторов уже назрело», - цитирует Непомнящего «Спорт FM» 

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