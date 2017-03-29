«Локомотив» уступил «Леванте» в Кубке Евразии

Московский «Локомотив» завершил выступление на турнире в иранском Йезде, по пенальти проиграв испанскому «Леванте» в матче Кубка Евразии по пляжному футболу.

Основное время игры третьего тура в группе А завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Леванте» - 2:0.

Ранее на турнире российский клуб уступил иранскому клубу «Могхавемат Гользапуш» и взял верх над португальским «Спортингом».

