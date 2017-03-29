Оглашен состав сборной России на чемпионат Европы в Сплите

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Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр Международный олимпийский комитет (МОК) может рассмотреть вопрос исключения тяжелой атлетики из программы Игр, заявил член комиссии Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и экс-главный тренер сборной России по тяжелой атлетике Давид Ригерт.

Бронзовые призеры ОИ-2008 Лапиков и Аккаев отстранены от соревнований из-за положительных допинг-проб Российские тяжелоатлеты Дмитрий Лапиков и Хаджимурат Аккаев отстранены от участия в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Армянский тяжелоатлет получил травму локтя во время соревнований на ОИ-2016 Армянский тяжелоатлет Андраник Карапетян получил тяжелую травму локтя во время соревнований в весовой категории до 77 килограммов на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Президент ФТАР об отстранении сборной от ОИ-2016: Произошедшее не укладывается в голове Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов прокомментировал отстранение сборной России по тяжелой атлетике от ОИ-2016.

Суд в Лозанне отклонил апелляцию на отстранение российских штангистов от Олимпиады Российские штангисты не смогут принять участие в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Апелляция российской стороны была отклонена.

Сегодня CAS вынесет решение по российским спортсменам, не допущенным к ОИ-2016 Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по всем российским спортсменам, не допущенным к Олимпиаде в Рио, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Давид Ригерт: Отстранение российских тяжелоатлетов от ОИ-2016 – самый настоящий бандитизм Член тренерского комитета Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), бывший главный тренер сборной России по тяжёлой атлетике Давид Ригерт высказался о решении IWF не допустить сборную России на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Российские тяжелоатлеты отстранены от участия на ОИ-2016 в Рио Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила до ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро всю сборную России. Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.

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