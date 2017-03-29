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Оглашен состав сборной России на чемпионат Европы в Сплите

Источник:  Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР)Комментарии

Тренерский штаб сборной России по тяжелой атлетике определил состав команды на чемпионат Европы среди мужчин и женщин, сообщает официальный сайт федерации (ФТАР).

Турнир пройдет со 2 по 8 апреля 2017 года в Сплите (Хорватия).

Женщины: Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе – до 58 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг), Татьяна Каширина (свыше 90 кг).

Мужчины: Феликс Халибеков (до 62 кг), Олег Чен (до 69 кг), Сергей Петров (до 77 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Егор Климонов, Адам Малигов (оба – до 94 кг), Давид Беджанян (до 105 кг), Руслан Албегов (свыше 105 кг).

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