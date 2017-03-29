Жозе Моуринью: Устраивать товарищеские матчи посреди сезона не имеет никакого смысла

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к товарищеским матчам.

«Я против товарищеских матчей. Думаю, игры подобного рода имеют смысл только перед стартом турнира. Например, за пару недель до чемпионата Европы или мира, но устраивать это посреди сезона не имеет никакого смысла. Это мое мнение.

Кроме того, мы не наблюдаем больших матчей, поэтому мне еще больше это не нравится. Хотя, однажды я поеду на товарищескую встречу, чтобы не казаться таким уж критичным», – цитирует специалиста Soccer Saturday.

Отметим, что перед игрой с «Вест Бромвичем» команда Моуринью потеряла двух защитников – Фила Джона и Криса Смоллинга, которые получили травмы, находясь в расположении сборной Англии.