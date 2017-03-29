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Женская юниорская сборная России не смогла пробиться на чемпионат Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская юниорская сборная России уступила Бельгии (0:2) в заключительном матче на мини-турнире Элитного раунда чемпионата Европы-2017 U-17 во Франции.

Ранее россиянки проиграли Франции (0:4) и победили Грецию (2:0).

Российская команда не сумела пробиться в финальную часть турнира, заняв в группе третье место.

Россия – Бельгия 0:2 (0:1)

Голы: Бей-Тамсамани, 11; Петри, 75

Россия: Дронова, Фролова, Абдуллина, Комиссарова, Рубцова (Белоусова, 41), Машина, Черкасова, Абраменко, Морозова (Говор, 34), Шеина, Бойко
Бельгия: Энгелен, Кеес, Бломме (Телингс, 74), Кален, Тысяк, Кнапен, Бей-Темсамани (Якобс, 68), Петри, Баукер (Ваненроде, 54), Вандердонкт, Мертенс


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