Женская юниорская сборная России не смогла пробиться на чемпионат Европы
Женская юниорская сборная России уступила Бельгии (0:2) в заключительном матче на мини-турнире Элитного раунда чемпионата Европы-2017 U-17 во Франции.
Ранее россиянки проиграли Франции (0:4) и победили Грецию (2:0).
Российская команда не сумела пробиться в финальную часть турнира, заняв в группе третье место.
Россия – Бельгия 0:2 (0:1)
Голы: Бей-Тамсамани, 11; Петри, 75
Россия: Дронова, Фролова, Абдуллина, Комиссарова, Рубцова (Белоусова, 41), Машина, Черкасова, Абраменко, Морозова (Говор, 34), Шеина, Бойко
Бельгия: Энгелен, Кеес, Бломме (Телингс, 74), Кален, Тысяк, Кнапен, Бей-Темсамани (Якобс, 68), Петри, Баукер (Ваненроде, 54), Вандердонкт, Мертенс
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