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Светлана Калалб: Пропуск чемпионата Европы стал для керлингисток хорошим уроком

Источник:  Р-СпортКомментарии

Старший тренер женской сборной России по керлингу Светлана Калалб подвела итоги сезона для национальной команды.

- На самом деле сезон получился очень тяжелым и непривычным, нестандартным. Мы пропустили чемпионат Европы и, соответственно, подготовку к нему. Мы были лишены такого важного старта, который приносит большой опыт и является хорошей психологической тренировкой. Но сейчас уже, когда все сложилось так, как сложилось, я уже думаю, что это, видимо, был хороший урок для нас. К тому же мы смогли использовать это освободившееся время для более углубленных тренировок, и вот результат, - сказала Калалб в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что на завершившемся в Пекине чемпионате мира женская сборная России по керлингу впервые в истории вышла в финал и завоевала серебряные медали.

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