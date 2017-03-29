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В случае трансфера Де Хеа в «Реал», «МЮ» попробует пригласить Доннарумму или Хандановича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» опасается, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа решится стать игроком мадридского «Реала».

Как сообщает Independent, английский клуб составил список потенциальных замен испанца, в который вошли Самир Ханданович (миланский «Интер»), а также Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Отмечается, что футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Поля Погба, Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича, может сыграть решающую роль в трансфере Доннаруммы, который на данный момент не может договориться с итальянским клубом о продлении контракта.

По сообщениям СМИ, голкипер «Милана» требует зарплату в 3 млн евро, в то время, как руководство предлагает ему на 500 тысяч евро меньше.

Ранее сообщалось, что на Доннарумму также претендует «Манчестер Сити», который готов отдать за него 50 млн евро и предложить контракт игроку с зарплатой в 5 млн евро за сезон.

Добавим, что Де Хеа был близок к переходу в «Реал» летом 2015 года, однако, трансфер не состоялся, поскольку клубам не удалось во время сдать все нормативные документы.

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