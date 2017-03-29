В случае трансфера Де Хеа в «Реал», «МЮ» попробует пригласить Доннарумму или Хандановича
Руководство «Манчестер Юнайтед» опасается, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа решится стать игроком мадридского «Реала».
Как сообщает Independent, английский клуб составил список потенциальных замен испанца, в который вошли Самир Ханданович (миланский «Интер»), а также Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).
Отмечается, что футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Поля Погба, Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича, может сыграть решающую роль в трансфере Доннаруммы, который на данный момент не может договориться с итальянским клубом о продлении контракта.
По сообщениям СМИ, голкипер «Милана» требует зарплату в 3 млн евро, в то время, как руководство предлагает ему на 500 тысяч евро меньше.
Ранее сообщалось, что на Доннарумму также претендует «Манчестер Сити», который готов отдать за него 50 млн евро и предложить контракт игроку с зарплатой в 5 млн евро за сезон.
Добавим, что Де Хеа был близок к переходу в «Реал» летом 2015 года, однако, трансфер не состоялся, поскольку клубам не удалось во время сдать все нормативные документы.