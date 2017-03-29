Роналдиньо выпустил свой первый сингл (видео)
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо выпустил свой первый сингл. Об этом сообщает RT.
Бразилец исполнил песню под названием Sozinho, что можно перевести как «Один» или «Одинокий».
Напомним, 21 марта Роналдиньо исполнилось 37 лет. Он дважды признавался игроком года по версии ФИФА (2004, 2005).
29 сентября 2015 года Роналдиньо покинул клуб «Флуминенсе», а затем провел два матча в чемпионате Индии по мини-футболу. За участие в этом турнире он получил 500 тысяч долларов.
Ранее бразилец защищал цвета «Барселоны», «ПСЖ» и «Милана».
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