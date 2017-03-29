Экс-форвард «Наполи»: Игуаин почувствует последствия перехода в «Ювентус», как только появится на поле

Бывший нападающий «Наполи» Никола Аморузо дал комментарий перед матчем с «Ювентусом», за который выступает экс-форвард «маленьких ослов» Гонсало Игуаин.

Напомним, аргентинец перебрался в туринский клуб минувшим летом за 95 млн евро.

«Игуаин – настоящий чемпион, но в матчах с «Наполи» ему будет очень тяжело. Конечно, его уход в «Ювентус» фанаты расценили, как предательство, но не стоит забывать, что этот игрок подарил болельщикам незабываемые эмоции. За это они его и любили.

Думаю, Гонсало почувствует последствия всего произошедшего, когда выйдет на поле. Такой стадион, как «Сан Паоло» может просто сжечь вас. В любом случае, это будет хороший опыт для Игуаина», – приводит слова Аморузо Football Italia.

Напомним, игра 30-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ювентусом» состоится 2 апреля в Неаполе и стартует в 21.45 мск.