СКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал Кубка Гагарина
СКА в четвертом матче
финала Западной конференции КХЛ обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.
В составе армейцев отличились Динар Хафизулин и Антон Белов.
У ярославцев шайбу забросил Александр
Кадейкин.
Напомним, счет в серии стал 4-0 в пользу петербуржцев. Команда Олега Знарка вышла в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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