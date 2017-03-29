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СКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал Кубка Гагарина

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

СКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

В составе армейцев отличились Динар Хафизулин и Антон Белов.  У ярославцев шайбу забросил Александр Кадейкин.

Напомним, счет в серии стал 4-0 в пользу петербуржцев. Команда Олега Знарка вышла в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом». 

Матч

Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы:

Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).

Место и дата

29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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