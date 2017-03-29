Олег Знарок: Пока рано говорить о том, как СКА будет готовиться к финалу

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.

- Тяжелая серия, «Локомотив» молодцы, а нас с победой.

- Какой матч был самый тяжелый в этой серии?

- Все матчи были тяжелые, а ключевым был третий матч.

- Как будете готовить команду к финалу, дадите ли выходной?

- Пока рано об этом говорить, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».

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