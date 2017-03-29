Олег Знарок: Пока рано говорить о том, как СКА будет готовиться к финалу
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.
- Тяжелая серия, «Локомотив» молодцы, а нас с победой.
- Какой матч был самый тяжелый в этой серии?
- Все матчи были тяжелые, а ключевым был третий матч.
- Как будете готовить команду к финалу, дадите ли выходной?
- Пока рано об этом говорить, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
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Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция