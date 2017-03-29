Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив1 : 2СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фелипе Андерсон: Знаете, когда «Лацио» выдает фантастический матч – все почему-то молчат

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон пообщался с представителями СМИ перед матчем 30-го тура Серии А против «Сассуоло», который намечен на 1 апреля.

«Думаю, эта неделя станет решающей для нашей команды. Мы просто не имеем право на ошибку. «Лацио» намерен достичь поставленных целей, но прежде чем думать об игре с «Ромой», мы должны одолеть «Сассуоло» в эти выходные.

Мы очень хотим выиграть Кубок Италии, у нас большие планы на будущее. Я очень рад, что команде удалось выйти победителем в римском дерби, но мы должны сосредоточиться на себе. Нужно забыть о словах других людей.

Конечно, в ответном матче «Роме» будет легче, поскольку они будут играть на домашней арене. Мы, в свою очередь, должны выйти на поле с холодной головой и просто сыграть в свой футбол. 

Знаете, когда «Лацио» выдает фантастический матч – все почему-то молчат. Никто не говорит о команде, хотя, мы знаем, что настоящие любители футбола довольны. В любом случае, нам все равно, что происходит за пределами тренировочной базы», – цитирует бразильца Football Italia.

На данный момент подопечные Симоне Индзаги располагаются на 4 месте в таблице Серии А, набрав 57 очков.

Отметим, что первый полуфинальный матч Кубка Италии «Лацио» - «Рома» завершился победой «орлов» со счетом 2:0. Ответная игра состоится 4 апреля на «Стадио Олимпико».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Экс-форвард «Наполи»: Игуаин почувствует последствия перехода в «Ювентус», как только появится на полеБывший нападающий «Наполи» Никола Аморузо дал комментарий перед матчем с «Ювентусом», за который выступает экс-форвард «маленьких ослов» Гонсало Игуаин.В случае трансфера Де Хеа в «Реал», «МЮ» попробует пригласить Доннарумму или ХандановичаРуководство «Манчестер Юнайтед» опасается, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа решится стать игроком мадридского «Реала».Джанлуиджи Буффон: Мне не впервой сидеть на скамейке запасныхКапитан и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мыслями после победного матча национальной команды со сборной Голландии (2:1).Президент «Севильи»: Надеюсь, Мончи останется в нашем клубе на следующий годСпортивный директор «Севильи» Рамон Мончи может покинуть клуб и перейти на работу в «Рому». Эту информацию решили проверить итальянские журналисты и связались с президентом испанского клуба Хосе Кастро.Пьяца выбыл из строя до конца сезонаНападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца выбыл из строя до конца сезона, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.Три игрока сборной Испании могут перейти в «Ювентус»Как сообщает Tuttosport, защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может переехать в Серию А.Рэшфорд вошел в список трансферов «Реала»Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует обновить состав испанского клуба по окончании текущего сезона.Кристиан Аббьяти: У Доннаруммы есть все, чтобы прийти на смену БуффонуБывший голкипер «Милана» Кристиан Аббьяти высказался о будущем вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.«Ювентус» не сумел найти замену Аллегри и в ближайшее время предложит ему новый контрактРуководство «Ювентуса» планирует сохранить в своих рядах главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.«Наполи» готов выполнить требования Мертенса по новому контрактуРуководство «Наполи» планирует сохранить в своих рядах нападающего сборной Бельгии Дриса Мертенса.Деян Ловрен: Думаю, игроки «Ливерпуля» встретили бы Перишича с распростертыми объятьямиЗащитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал информацию о возможном приходе в английский клуб своего партнера по сборной Хорватии Ивана Перишича.Видаль не планирует летом уходить из «Барселоны»Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль не намерен менять клуб в летнее трансферное окно.Робер Пирес: Вспомните первый сезон Погба в «Ювентусе». Ему нужно дать время на адаптациюБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес встал на защиту своего соотечественника Поля Погба, который минувшим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро.Ламела может вернуться в Серию АПолузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела раздумывает над возвращением в чемпионат Италии.Сделка по продаже «Милана» может быть закрыта 14 апреляКак сообщает агенство Reuters, сделка по продаже «Милана» китайским инвесторам, скорее всего, завершится 14 апреля.Франческо Тольдо: Буффон может дать совет Доннарумме, но в первую очередь он заботится о месте в сборной ИталииБывший голкипер сборной Италии Франческо Тольдо высказался вратарской линии в национальной команде.Технический директор «Барселоны»: Купить Верратти и Дибалу очень трудноТехнический директор «Барселоны» Роберто Фернандес высказался о возможном усилении команды, а также приглашении полузащитника Марко Верратти и форварда Пауло Дибалы.Уилшер принял решение переехать в серию АКак сообщает Daily Mail, полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, выступающий на правах аренды за «Борнмут», продолжит карьеру в чемпионате Италии.Сарри признан лучшим тренером Италии сезона 2015/2016Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри признан лучшим тренером в Италии в сезоне 2015/2016 и стал лауреатом приза Panchina d’Oro.Костас Манолас: Наингголан не любит дождь, но ему придется привыкнуть, если он хочет играть в лучших командахЗащитник «Ромы» Костас Манолас заявил, что его партнер Раджа Наингголан может играть в более сильном клубе, например, в Англии.
Олимпиада
Крейг Риди: У WADA нет прав, чтобы отстранить сборную России от Олимпиады
Футбол
Жозе Моуринью: Устраивать товарищеские матчи посреди сезона не имеет никакого смысла
Футбол
Валерий Непомнящий: Внедрение системы видеоповторов назрело
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: У нас вежливые отношения с «Реалом», но Пике не солгал
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Сассуоло
Сассуолокалендарьстатистика
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Кубок Италии
Кубок Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости