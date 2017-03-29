Фелипе Андерсон: Знаете, когда «Лацио» выдает фантастический матч – все почему-то молчат

Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон пообщался с представителями СМИ перед матчем 30-го тура Серии А против «Сассуоло», который намечен на 1 апреля.

«Думаю, эта неделя станет решающей для нашей команды. Мы просто не имеем право на ошибку. «Лацио» намерен достичь поставленных целей, но прежде чем думать об игре с «Ромой», мы должны одолеть «Сассуоло» в эти выходные.

Мы очень хотим выиграть Кубок Италии, у нас большие планы на будущее. Я очень рад, что команде удалось выйти победителем в римском дерби, но мы должны сосредоточиться на себе. Нужно забыть о словах других людей.

Конечно, в ответном матче «Роме» будет легче, поскольку они будут играть на домашней арене. Мы, в свою очередь, должны выйти на поле с холодной головой и просто сыграть в свой футбол.

Знаете, когда «Лацио» выдает фантастический матч – все почему-то молчат. Никто не говорит о команде, хотя, мы знаем, что настоящие любители футбола довольны. В любом случае, нам все равно, что происходит за пределами тренировочной базы», – цитирует бразильца Football Italia.

На данный момент подопечные Симоне Индзаги располагаются на 4 месте в таблице Серии А, набрав 57 очков.

Отметим, что первый полуфинальный матч Кубка Италии «Лацио» - «Рома» завершился победой «орлов» со счетом 2:0. Ответная игра состоится 4 апреля на «Стадио Олимпико».