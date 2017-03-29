Алексей Кудашов: Хочу остаться в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился мнением о поражении от СКА (1:2) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.

- Спасибо болельщикам, поддержка была сумасшедшая. В плей-офф четыре важных компонента: игра вратарей, обороны, действия в большинство и реализация моментов. Последние два компонента нас подвели.

- Хотите остаться в Ярославле?

- Да, хочу

- Что случилось с большинством?

- Соперник хорошо играл.

- СКА действительно так силен?

- СКА сильная команда, для кого-то это секрет, - передает слова Кудашова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».

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