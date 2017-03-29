Алексей Кудашов: Хочу остаться в «Локомотиве»
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился мнением о поражении от СКА (1:2) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.
- Спасибо болельщикам, поддержка была сумасшедшая. В плей-офф четыре важных компонента: игра вратарей, обороны, действия в большинство и реализация моментов. Последние два компонента нас подвели.
- Хотите остаться в Ярославле?
- Да, хочу
- Что случилось с большинством?
- Соперник хорошо играл.
- СКА действительно так силен?
- СКА сильная команда, для кого-то это секрет, - передает слова Кудашова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
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Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция