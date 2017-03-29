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Крейг Риди: У WADA нет прав, чтобы отстранить сборную России от Олимпиады

Источник:  The GuardianКомментарии

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что организация не обладает необходимыми полномочиями, чтобы отстранить сборную России от Олимпиады в Пхенчхане.

- Как было понятно еще до Рио-де-Жанейро, у WADA нет прав, чтобы отстранить сборную России от Олимпийских игр. Это не мое решение. Не верьте тем, кто говорит, что решение принимаю я, - приводит слова Риди The Guardian.

Напомним, что из-за доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена сборную России частично отстранили от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Кроме этого, наша национальная команда в полном составе была отстранена от Паралимпиады-2016. 

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