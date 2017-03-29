Фабиу Коэнтрау: Надеюсь, возвращение в чемпионат Португалии помжет мне стать прежним игроком

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау рассказал о своем положении в испанском клубе. Напомним, игрок сборной Португалии, пропустивший Евро-2016 из-за травмы, перестал проходить в основу «сливочных» после ухода Карло Анчелотти.

«Я не в состоянии играть за «Реал». Хочу вернуть прежнюю форму к будущему сезону. Да, у меня действующий контракт до 2019 года. Если руководство и тренерский штаб рассчитывают на меня, я постараюсь сделать все, чтобы вернуться на прежний уровень. В противном случае, мне придется выбрать другой путь.

Возможно, вернувшись в чемпионат Португалии, я смогу стать прежним игроком. Каждый из нас должен знать, где находится его потолок. На данный момент я не соответствую требованиям «Реала». Надеюсь, у меня еще есть три-четыре года игры на высоком уровне. Я знаю, что у меня получится это сделать», – приводит слова Коэнтрау Football Espana.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел во всех турнирах за «Реал» 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.