Доходы от Hearthstone упали до рекордных показателей

Доходы компании Blizzard от карточной игры Hearthstone с мобильных платформ упали до рекордных показателей.



По мнению аналитиков SuperData, популярность игры на iOS и Adroid резко снизилась. Интерес к игре на ПК также уменьшается, но не так быстро.



Специалисты отмечаю, что эта ситуация связана с появлением конкурента в лице Гвинт: Ведьмак, а также с неуспешными обновлениями игры.



Напомним, что для Hearthstone в апреле выйдет дополнение «Экспедиция в Ун’Горо», которое добавит в игру 135 новых карт.



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