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Милан Лучич: «Эдмонтону» есть, за что сражаться и к чему стремиться

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Эдмонтона» Милан Лучич прокомментировал первый за 11 лет выход команды в плей-офф.

- В течение сезона у всех бывают спады и непростые отрезки, но мы их с честью преодолели, что и помогло нам оказаться там, где мы находимся. Безусловно, приятно оказаться в плей-офф за шесть матчей до конца чемпионата. Для нашей команды и клуба это большой первый шаг.

В будущем еще много неопределенности и мы не знаем соперника, с которым будем играть, так что, как я уже говорил пару недель назад, мы должны фокусироваться на своей игре и том, что нам нужно сделать в шести матчах перед тем, как начнутся настоящие игры. Нам есть, за что сражаться и к чему стремиться, - приводит слова Лучича официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Эдмонтон» во вторник переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) и забронировал себе место в плей-офф Кубка Стэнли.

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