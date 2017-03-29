Микко Коскинен: Думаю, буду готов сыграть в финале Кубка Гагарина
Вратарь СКА Микко Коскинен поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции.
- Я хорошо себя чувствую. Думаю, к финалу буду готов.
- Что скажете о серии с «Локо»?
- Каждая игра была очень тяжелой. Наверное, нам больше повезло в первых двух матчах. Мы гордимся этой серией, но надо двигаться вперед и закончить свою работу.
- Как вам игра Игоря Шестеркина?
- Он отлично провел два матча, я очень рад за него и за всю команду. Мы приложили невероятные усилия. Игорь сильно отыграл с первой до последней минуты.
- Для СКА завершить серию со счетом 4-0 - небольшой сюрприз?
- Каждый матч в серии был примерно равным. Я не то чтобы удивлен. Мы были сильнее тогда, когда это было нужно.
- Знаете о ситуации во втором полуфинале Кубка Гагарина?
- Да, я слышал, что Магнитогорск ведет 3-0, но мы раньше видели, что на этом счете серия не заканчивается, - передает слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
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Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция