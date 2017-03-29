Микко Коскинен: Думаю, буду готов сыграть в финале Кубка Гагарина

Вратарь СКА Микко Коскинен поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции.

- Я хорошо себя чувствую. Думаю, к финалу буду готов.

- Что скажете о серии с «Локо»?

- Каждая игра была очень тяжелой. Наверное, нам больше повезло в первых двух матчах. Мы гордимся этой серией, но надо двигаться вперед и закончить свою работу.

- Как вам игра Игоря Шестеркина?

- Он отлично провел два матча, я очень рад за него и за всю команду. Мы приложили невероятные усилия. Игорь сильно отыграл с первой до последней минуты.

- Для СКА завершить серию со счетом 4-0 - небольшой сюрприз?

- Каждый матч в серии был примерно равным. Я не то чтобы удивлен. Мы были сильнее тогда, когда это было нужно.

- Знаете о ситуации во втором полуфинале Кубка Гагарина?

- Да, я слышал, что Магнитогорск ведет 3-0, но мы раньше видели, что на этом счете серия не заканчивается, - передает слова Коскинена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».