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Евгений Дадонов: Не было никаких сомнений в Шестеркине

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Евгений Дадонов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выходе армейцев в финал Кубка Гагарина.

- Мы довольны, что закончили серию за минимальное количество матчей. Это самое главное, будет больше времени для отдыха.

- Нет неожиданности для игроков, что удалось все решить за четыре матча?
- Все матчи были сложными: играли овертайм, побеждали с разницей в одну шайбу. Это и хорошо, что так закончили, дальше было бы еще сложнее.

- Олег Знарок назвал ключевым третий матч.
- Это один из ключевых матчей. 3-0 - это комфортное преимущество, но как говорится, сложно сделать последний шаг. Очень важно было это сделать сегодня.

- Из-за травмы Коскинена играл Шестеркин, а смена вратаря не всегда положительно сказывается на команде в плей-офф. Игорь справился?
- Он очень хороший вратарь, высокого уровня. У нас не было никаких сомнений, что если что-то случится - он сможет справиться. Игорь это и доказал.

- Ждете больше в финале Кубка Гагарина «Магнитку»?
- Мне без разницы. Может, и буду следить за их серией с «Ак Барсом», но переживать, чтобы кто-то выиграл, не буду. Пусть сами разбираются, - сказал Дадонов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Виктор Тихонов: Игроки СКА знали, что серия с «Локомотивом» не будет проходной 

Напомним, СКА в финале Западной Конференции в четырех матчах обыграл «Локомотив» и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом». 

Матч

Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы:

Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).

Место и дата

29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция


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