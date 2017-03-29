Евгений Дадонов: Не было никаких сомнений в Шестеркине
Нападающий СКА Евгений Дадонов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выходе армейцев в финал Кубка Гагарина.
- Мы довольны, что закончили серию за минимальное количество матчей. Это самое главное, будет больше времени для отдыха.
- Нет неожиданности для игроков, что удалось все решить за четыре матча?
- Все матчи были сложными: играли овертайм, побеждали с разницей в одну шайбу. Это и хорошо, что так закончили, дальше было бы еще сложнее.
- Олег Знарок назвал ключевым третий матч.
- Это один из ключевых матчей. 3-0 - это комфортное преимущество, но как говорится, сложно сделать последний шаг. Очень важно было это сделать сегодня.
- Из-за травмы Коскинена играл Шестеркин, а смена вратаря не всегда положительно сказывается на команде в плей-офф. Игорь справился?
- Он очень хороший вратарь, высокого уровня. У нас не было никаких сомнений, что если что-то случится - он сможет справиться. Игорь это и доказал.
- Ждете больше в финале Кубка Гагарина «Магнитку»?
- Мне без разницы. Может, и буду следить за их серией с «Ак Барсом», но переживать, чтобы кто-то выиграл, не буду. Пусть сами разбираются, - сказал Дадонов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в финале Западной Конференции в четырех матчах обыграл «Локомотив» и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция