Бобслеисты Касьянов и Пушкарев, а также скелетонист Трегубов победили в первый день чемпионата России

читайте также

Россия в тройке! Подводим итоги предолимпийских недель В почти завершившемся зимнем сезоне прошли все предолимпийские недели – объекты Игр-2018 приняли спортсменов в рамках этапов Кубка мира.

Александр Касьянов: В Братске я знаменитость? Вряд ли Российская четверка с пилотом Александром Касьяновым выиграла Кубок мира в общем зачете благодаря победе на последнем этапе.

Кубок мира – для Касьянова! Итоги уик-энда в зимних видах спорта Победа Александра Касьянова в Корее и в общем зачете Кубка мира, медаль Александра Бессмертных в Квебеке и 17-е место сборной России на ЧМ.

Экипаж Касьянова выиграл Кубок мира в Пхенчхане и занял первое место в общем зачете четверок Четверка российского бобслеиста Александра Касьянова победила в финале Кубка мира в корейском Пхенчхане.

Фантастический Роман. Роман Репилов выиграл Кубок мира Победа Романа Репилова в общем зачете Кубка мира в санном спорте и провал наших бобслеистов на чемпионате планеты в Кенигзее.

Трегубов завоевал бронзу чемпионата мира, Третьяков занял 4-е место Российский скелетонист Никита Трегубов занял третье место на чемпионате мира, который проходит в Германии.

Немцы Фридрих и Маргис победили на Кубке мира по бобслею, Касьянов и Пушкарев – шестые На этапе Кубка мира по бобслею и скелентоу в Иглсе (Австрия) прошли соревнования бобслеистов. В двойках у мужчин победили немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис.

Станут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спорта Чемпионат планеты по санному спорту и россыпь этапов Кубка мира в других видах. Где и за что будут бороться россияне в предстоящий уик-энд?

Бронзовый уик-энд. За выходные россияне завоевали две медали После нескольких успешных недель минувший уик-энд принес нашим командам в зимних видах спорта всего 2 бронзовых награды.

Россиянин Трегубов выиграл бронзу на Кубке мира В швейцарском городе Санкт-Морице проходит пятый этап Кубка мира по бобслею и скелетону.

Три А. Ждем медалей Третьякова, Касьянова и Хорошилова Какие старты в зимних видах спорта, не считая биатлона, ждут нас в эти выходные.

Александр Касьянов: Нельзя не отметить некачественную уборку снега перед нашим выступлением Российский бобслеист Александр Касьянов прокомментировал свое выступление на завершившемся чемпионате Европы в Германии.

«Золото в женской гонке – как в три в мужской!» Минувший уик-энд принес россиянам целый урожай медалей на главных стартах в зимних видах спорта.

Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-энд Обзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».

Александр Зубков: Касьянов показал свое мастерство и доказал это результатом Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал второе место российских бобслеистов в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира, который прошел в немецком Альтенберге.

Экипаж Касьянова занял второе место на этапе Кубка мира по бобслею в четверках На этапе Кубка мира по бобслею в Альтенберге (Германия) состоялись соревнования в двойках у мужчин. В тройку призеров попал российский экипаж Александра Касьянова.

Касьянов и Пушкарев – серебряные призеры этапа Кубка мира в Альтенберге В немецком Альтенберге проходит третий этап Кубка мира по бобслею и скелетону. В турнире по бобслею в двойках российский экипаж Александр Касьнов / Алексей Пушкарев заняли второе место.

Ждем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спорта «Советский спорт» рассказывает, за кого из россиян в зимних видах спорта, не считая биатлон, болеть в эти выходные.

Александр Зубков: Уверен, что экипаж Касьянова готов показывать высокие результаты и дальше Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал выступление экипажа Александра Касьянова на стартовом этапе Кубка мира по бобслею.