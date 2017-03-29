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Бобслеисты Касьянов и Пушкарев, а также скелетонист Трегубов победили в первый день чемпионата России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские бобслеисты Александр Касьянов и Алексей Пушкарев одержали победу в двойках на чемпионате страны.

Отметим, что среди скелетонистов в борьбе за победу Никита Трегубов опередил олимпийского чемпиона Александра Третьякова на 0,84 секунды.

Чемпионат России по бобслею и скелетону стартовал сегодня в Сочи и завершится 31 марта.

Сочи
Чемпионат России
Бобслей
Мужчины
Двойки

1. Александр Касьянов / Алексей Пушкарев – 1.52,56
2. Алексей Стульнев / Илья Малых – 1.53,25
3. Максим Андрианов / Кирилл Антюх – 1.53,82

Скелетон
Мужчины

1. Никита Трегубов – 1.52,81.
2. Александр Третьяков – 1.53,65
3. Павел Куликов – 1.54,48

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