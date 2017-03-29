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Дмитрий Шикин: Такой растяжки, как у Бобровского, я не видел ни у кого из вратарей

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Голкипер ХК «Сочи» Дмитрий Шикин поделился мнением о российском голкипере «Коламбуса» Сергее Бобровском.

- Мы с Бобровским пересекались в СКА, когда в НХЛ был локаут. Мне очень хорошо запомнился момент, когда у нас был выходной, и лед был по желанию, он всегда хотел тренироваться и у него всегда был свой график тренировок. Ты приходишь на тренировку за час до ее начала, думаешь, что будешь первым, а он уже сидит и крутит педали на велотренажере. Он – фанат своего дела. И еще момент: такой растяжки, как у него, я не видел ни у кого из вратарей, Сергей как будто без костей, - цитирует Шикина сайт «Сочи».

Отметим, что Бобровский в текущем сезоне установил рекорд «Коламбуса» по количеству побед, который был установлен Стивом Мэйсоном (34) в сезоне-2008/09.

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