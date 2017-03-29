Сергей Плотников: СКА все равно, с кем играть в финале Кубка Гагарина
Нападающий СКА Сергей Плотников поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции.
- Пока никаких эмоций нет, все выпустил на льду. Пройдет день-два и мы все осознаем.
- Тяжело было в серии против бывшего клуба?
- Это хоккей, на льду нет друзей. Игры были тяжелые, каждый матч был очень непростой. Несмотря на то, что серия закончилась 4-0, борьба была упорная. Отмечу «Локомотив», они классно двигались и показали тактическую выучку. Но мы были чуть-чуть сильнее.
- Есть ощущение, что у СКА еще есть резерв?
- Следующие игры это покажут. У нас много хороших ребят, каждый может решить исход игры. Надеюсь, у нас еще есть запас, все увидим в финале.
- Верите, что «Ак Барс» может вытащить серию?
- Не думаю об этом. Нам без разницы, - передает слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция