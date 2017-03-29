Сергей Плотников: СКА все равно, с кем играть в финале Кубка Гагарина

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился мнением о победе над «Локомотивом» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции.

- Пока никаких эмоций нет, все выпустил на льду. Пройдет день-два и мы все осознаем.

- Тяжело было в серии против бывшего клуба?

- Это хоккей, на льду нет друзей. Игры были тяжелые, каждый матч был очень непростой. Несмотря на то, что серия закончилась 4-0, борьба была упорная. Отмечу «Локомотив», они классно двигались и показали тактическую выучку. Но мы были чуть-чуть сильнее.

- Есть ощущение, что у СКА еще есть резерв?

- Следующие игры это покажут. У нас много хороших ребят, каждый может решить исход игры. Надеюсь, у нас еще есть запас, все увидим в финале.

- Верите, что «Ак Барс» может вытащить серию?

- Не думаю об этом. Нам без разницы, - передает слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».