Полузащитник дортмундской «Боруссии»: Мечтаю однажды надеть футболку «Реала»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Мор рассказал о своих планах, отметив, что надеется перейти в мадридский «Реал».

«Боруссия» – одна из лучших команд планеты. Я многому учусь. Хочу выступать за «Реал», и быть настоящей звездой. Мечтаю однажды надеть футболку этого клуба. Пускай сейчас об этом думать слишком рано. Я знаю, на что способен. Думаю, мне по силам играть и за «Барселону». Когда? Пока не готов ответить на этот вопрос», – приводит слова полузащитника интернет-портал Goal.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провел во всех турнирах 15 матчей, забил один гол и отдал 3 голевые передачи.

Отметим, что ранее форвард «шмелей» Пьер-Эмерик Обамеянг также выразил желание перебраться в мадридский клуб. По его словам, таким образом, он выполнит обещание, которое дал своему покойному дедушке.