Роман Ротенберг: Есть шанс, что в финале Кубка Гагарина могут сыграть все хоккеисты СКА

Президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о выходе армейцев в финал Кубка Гагарина.

- Была очень сложная серия, каждая игра получилась равной. «Локомотив» играл здорово, достойно, ярко. Команда показала комбинационный хоккей, который и должен быть в финале. В итоге где-то сыграл опыт хоккеистов СКА с точки зрения игры в плей-офф. Хотя обе команды молодые. Не играл Паша Дацюк. Но были игроки, которые взяли на себя лидерские качества, проявили себя. В каждой игре забивали разные игроки, разные звенья. Здорово сыграли защитники.

- ЦСКА в прошлом году тоже легко дошел до финала. Не боитесь, что такая легкая дорога может расслабить?

- Она не легкая. С «Динамо» каждая игра была равная. Очень сильное сопротивление было в плей-офф. Соперники играли в правильный хоккей, который приносит результат. Эта серия даст дополнительные силы.

- В эмоциональном плане?

- Не только. Еще и в игровом. Грамотно играл «Локомотив», не давал создавать много моментов. Пришлось преодолеть себя.

- Согласны, что не показали максимум?

- Однозначно, нужно добавлять к финалу, показывать лучшее качество игры

- Коскинен и Войнов могут сыграть? Дацюк, судя по всему, точно не выйдет?

- Есть шансы, что все сыграют в финале. Ждем всех , - передает слова Ротенберга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Микко Коскинен: Я буду готов сыграть в финале Кубка Гагарина

Напомним, СКА в финале Западной конференции в четырех матчах обыграл «Локомотив» и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».