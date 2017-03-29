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Роман Ротенберг: Есть шанс, что в финале Кубка Гагарина могут сыграть все хоккеисты СКА

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о выходе армейцев в финал Кубка Гагарина.

- Была очень сложная серия, каждая игра получилась равной. «Локомотив» играл здорово, достойно, ярко. Команда показала комбинационный хоккей, который и должен быть в финале. В итоге где-то сыграл опыт хоккеистов СКА с точки зрения игры в плей-офф. Хотя обе команды молодые. Не играл Паша Дацюк. Но были игроки, которые взяли на себя лидерские качества, проявили себя. В каждой игре забивали разные игроки, разные звенья. Здорово сыграли защитники. 

- ЦСКА в прошлом году тоже легко дошел до финала. Не боитесь, что такая легкая дорога может расслабить?
- Она не легкая. С «Динамо» каждая игра была равная. Очень сильное сопротивление было в плей-офф. Соперники играли в правильный хоккей, который приносит результат. Эта серия даст дополнительные силы.

- В эмоциональном плане?
- Не только. Еще и в игровом. Грамотно играл «Локомотив», не давал создавать много моментов. Пришлось преодолеть себя.

- Согласны, что не показали максимум?
- Однозначно, нужно добавлять к финалу, показывать лучшее качество игры

- Коскинен и Войнов могут сыграть? Дацюк, судя по всему, точно не выйдет?
- Есть шансы, что все сыграют в финале. Ждем всех , - передает слова Ротенберга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Микко Коскинен: Я буду готов сыграть в финале Кубка Гагарина

Напомним, СКА  в финале Западной конференции в четырех матчах обыграл «Локомотив» и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».

Матч

Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы:

Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).

Место и дата

29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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