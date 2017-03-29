Александр Медведев: Тех, кто жалуется, наказывают хоккейные боги
Член правления СКА Александр Медведев поделился мнением о судействе в финале Западной конференции КХЛ между армейцами и «Локомотивом».
- Вам нельзя говорить о судействе, так как вы официальное лицо, но вокруг серий СКА всегда негативный фон. Как бы ни играли, будут недовольные.
- Если говорить не о чем - начинают обсуждать судейство. Это абсолютно неправильно, когда заслуженные люди говорят о разнице штрафного времени в 8-10 минут. Сегодня равное количество. Означает ли это, что у судей не было ошибок? Они были в обе стороны и против. Когда команда атакует, она больше подвержена нарушениям со стороны. Вообще говорить и жаловаться на судейство - это очень опасная вещь. Мы неоднократно с этим сталкивались: те, кто жаловался, их хоккейные боги наказывали, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА в финале западной конференции обыграл в четырех матчах «Локомотив» и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция