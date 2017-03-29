Александр Медведев: Тех, кто жалуется, наказывают хоккейные боги

Член правления СКА Александр Медведев поделился мнением о судействе в финале Западной конференции КХЛ между армейцами и «Локомотивом».

- Вам нельзя говорить о судействе, так как вы официальное лицо, но вокруг серий СКА всегда негативный фон. Как бы ни играли, будут недовольные.

- Если говорить не о чем - начинают обсуждать судейство. Это абсолютно неправильно, когда заслуженные люди говорят о разнице штрафного времени в 8-10 минут. Сегодня равное количество. Означает ли это, что у судей не было ошибок? Они были в обе стороны и против. Когда команда атакует, она больше подвержена нарушениям со стороны. Вообще говорить и жаловаться на судейство - это очень опасная вещь. Мы неоднократно с этим сталкивались: те, кто жаловался, их хоккейные боги наказывали, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в финале западной конференции обыграл в четырех матчах «Локомотив» и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».