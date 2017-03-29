Алексис Санчес: Хочу выступать в клубе с настоящим характером

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассказал, при каких условиях готов остаться в лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Чили не может договориться с руководством о новом контракте, поскольку клуб не торопится выполнять его финансовые требования.

«Хотел бы остаться в Лондоне, но только в той команде, которая будет бороться за победу в каждом матче. Хочу выступать в клубе с настоящим характером. Да, я счастлив в этом городе, и надеюсь отработать свой контракт до конца. Надеюсь, вместе с «Арсеналом» мы выиграем все престижные титулы. К тому же, мне 28 лет, и у меня все еще впереди. Я тот игрок, который заботится о себе», – приводит слова Санчеса интернет-портал Goal.

В нынешнем сезоне 28-летний чилиец провел во всех турнирах 38 матчей, забил 22 гола и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 65 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2018 года.