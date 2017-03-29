Даниил Апальков: «Локомотив» не заслужил 0-4 от СКА

Форвард «Локомотива» Даниил Апальков поделился мнением о поражении от СКА (1:2) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.

- Тяжело говорить, что в этом матче пошло не так. Ни эмоций, ни слов сейчас. Нет ничего.

- Есть чувство несправедливости из-за итоговых 0-4?

- Мы не заслужили 0-4, счет не по игре. Но победили те, кто были сильнее. Значит СКА больше заслужил. Но я хочу сказать огромное спасибо всем ребятам. Каждое звено билось во всех сменах. Здорово провели серию, но каких-то нюансов не хватило, - сказал Апальков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».

Олег Знарок: Пока рано говорить о том, как СКА будет готовиться к финалу