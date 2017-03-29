Даниил Апальков: «Локомотив» не заслужил 0-4 от СКА
Форвард «Локомотива» Даниил Апальков поделился мнением о поражении от СКА (1:2) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.
- Тяжело говорить, что в этом матче пошло не так. Ни эмоций, ни слов сейчас. Нет ничего.
- Есть чувство несправедливости из-за итоговых 0-4?
- Мы не заслужили 0-4, счет не по игре. Но победили те, кто были сильнее. Значит СКА больше заслужил. Но я хочу сказать огромное спасибо всем ребятам. Каждое звено билось во всех сменах. Здорово провели серию, но каких-то нюансов не хватило, - сказал Апальков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
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Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция