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Александр Медведев: Надеюсь, что игроки НХЛ сыграют на корейской Олимпиаде

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член правления СКА Александр Медведев поделился мнением о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018.

- Последние новости по поводу участия игроков НХЛ. Олимпиаде: ИИХФ готова за все заплатить. К чему все идёт? Прогнется НХЛ?
- Очень рад, что глава профсоюза игроков сказал: если не отправят игроков на Олимпиаду - последствия будут очень тяжелыми и делительными. Нельзя так: в Корею не поеду, а в Китай поеду, потому что это перспективный рынок. Очень надеюсь, что разум возобладает, и лучшие игроки мира встретятся на Олимпиаде в Корее, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

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