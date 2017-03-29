Александр Медведев: Надеюсь, что игроки НХЛ сыграют на корейской Олимпиаде
Член правления СКА Александр Медведев поделился мнением о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018.
- Последние новости по поводу участия игроков НХЛ. Олимпиаде: ИИХФ готова за все заплатить. К чему все идёт? Прогнется НХЛ?
- Очень рад, что глава профсоюза игроков сказал: если не отправят игроков на Олимпиаду - последствия будут очень тяжелыми и делительными. Нельзя так: в Корею не поеду, а в Китай поеду, потому что это перспективный рынок. Очень надеюсь, что разум возобладает, и лучшие игроки мира встретятся на Олимпиаде в Корее, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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