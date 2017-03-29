Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Парагвай
Хоккей  Локомотив1 : 2СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Natus Vincere и Heroic сыграют на DreamHack Tours 2017

Комментарии

СНГ-коллектив Natus Vincere и датская команда Heroic получили приглашения на турнир DreamHack Tours 2017 по CS:GO.

В чемпионате примут участие восемь коллективов, шесть из которые получат инвайты, а два остальных пройдут через европейскую и американскую квалификацию. Ранее приглашения получили G2 Esports и Team EnVyUs.

DreamHack Tours 2017 пройдет с 6 по 8 мая во французском городе Тур. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Доходы от Hearthstone упали до рекордных показателейДоходы компании Blizzard от карточной игры Hearthstone с мобильных платформ упали до рекордных показателей.Team Empire опубликовала очередное видео с DAC 2017На youtube-канале Team Empire появилось очередное видео с турнира Dota 2 Asia Championship 2017.Опубликовано расписание матчей «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу»РФПЛ опубликовала расписание матчей турнира «РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу».Анонсированы даты проведения и призовой фонд ECS Season 3Организаторы ECS анонсировали даты проведения и призовой фонд третьего сезона.Игроки Team Bazaar вернулись в WarriorsGaming.UnityИгроки состава Team Bazaar по Dota 2 вернулась в организацию WarriorsGaming.Unity.Team Liquid и Cloud9 примут участие в iBUYPOWER Spring Invitational 2017Организаторы онлайн-турнира iBUYPOWER Spring Invitational 2017 по CS:GO представили состав участников чемпионата.G2 Esports и Team EnVyUs приглашены на DreamHack Tours 2017Французские команды G2 Esports и Team EnVyUs получили первые приглашения на турнир DreamHack Tours 2017 по CS:GO.Состоялась жеребьевка основного этапа Кубка России по киберспорту 2017Федерация компьютерного спорта России представила результаты жеребьевки основного этапа Кубка России по киберспорту 2017.Прибыль от Лиги Overwatch может составить $720 миллионовИнвестиционная компания Morgan Stanley опубликовала прогноз прибыли от Лиги Overwatch.Финальная часть The International 2017 пройдет в августеИзвестный инсайдер Викрам «wykrhm» Редди в своем твиттере сообщил даты проведения финальной части The International 2017.Илья «Lil» Ильюк: Почему на DAC 2017 все так плохо играют?Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк в своем твиттере поделился мнением о игре команд на турнире Dota 2 Asia Championships 2017.Gambit Esports заняла десятое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.Бывший тренер Na’Vi по CS:GO: Коллектив решил, что виноват тренер и надо что-то менятьБывший тренер состава Natus Vincere по CS:GO Сергей «starix» Ищук в интервью CyberSport.ru рассказал о своем уходе из организации и о дальнейших планах.Virtus.pro обыграла Team Spirit на Betway Arena King of the Hill #3Virtus.pro победила Team Spirit в шоу-матче в рамках Betway Arena King of the Hill #3.Анонсированы даты проведения чемпионата мира по World of TanksКомпания Wargaming анонсировала даты проведения чемпионата мира по World of Tanks.Virtus.pro квалифицировалась на ECS Season 3Польский коллектив Virtus.pro вышел в основной этап турнира ECS Season 3 по CS:GO.Анонсирован состав сборной России на Hearthstone Global GamesОрганизаторы Hearthstone Global Games представили составы национальных сборных.Team Empire, Vega Squadron и Team Spirit приглашены на закрытую квалификацию к DreamLeague Season 7Организаторы турнира DreamLeague Season 7 по Dota 2 представили список команд, которые получили приглашения на закрытую квалификацию.Virtus.pro и SK Gaming получили приглашения на ESL One Cologne 2017Команды Virtus.pro и SK Gaming получили приглашения на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.Dota 2 Asia Championships 2017. Тренировка перед киевским мэйджоромDota 2 Asia Championships 2017. Тренировка перед киевским мэйджоромВ этом материале мы рассказываем о турнире Dota 2 Asia Championships 2017.
Олимпиада
Крейг Риди: У WADA нет прав, чтобы отстранить сборную России от Олимпиады
Футбол
Жозе Моуринью: Устраивать товарищеские матчи посреди сезона не имеет никакого смысла
Футбол
Валерий Непомнящий: Внедрение системы видеоповторов назрело
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: У нас вежливые отношения с «Реалом», но Пике не солгал
все новости