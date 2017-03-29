Егор Коршков: Мне было бы приятно, если бы Кудашов остался главным тренером «Локомотива»
Форвард «Локомотива» Егор Коршков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от СКА (1:2) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.
- В третьем периоде последнего матча у нас было достаточно много моментов, чтобы сравнять счет, в таких играх надо реализовывать большинство.
- При счете 0:2 не было ощущения, что на этом серия закончится?
- Нет, мы играли до сирены. А уже после нее надо было радоваться или грустить.
- Счет в серии справедлив?
- Реализация моментов нас подвела, да и удача была не нашей стороне.
- Как думаете, сезон у команды получился неплохой?
- Мы же проиграли в финале конференции. Какой неплохой? Были шансы выйти в финал. Тяжело оценить сезон. Пару дней пройдет, а там уже будет видно.
- Заканчивается контракт у Алексея Кудашова. Хотели бы, чтобы он остался?
- Да, хотел бы. Уже привык к его требованиям и тактике. Мне было бы приятно, если бы он остался, - сказал Коршков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв), 28:06 (0:1 - бол.). Белов (Дадонов, Прохоркин), 34:21 (0:2). Кадейкин (Черепанов, Локтионов), 36:39 (1:2 - мен.).
Место и дата
29 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция