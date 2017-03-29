Егор Коршков: Мне было бы приятно, если бы Кудашов остался главным тренером «Локомотива»

Форвард «Локомотива» Егор Коршков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от СКА (1:2) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.

- В третьем периоде последнего матча у нас было достаточно много моментов, чтобы сравнять счет, в таких играх надо реализовывать большинство.

- При счете 0:2 не было ощущения, что на этом серия закончится?

- Нет, мы играли до сирены. А уже после нее надо было радоваться или грустить.

- Счет в серии справедлив?

- Реализация моментов нас подвела, да и удача была не нашей стороне.

- Как думаете, сезон у команды получился неплохой?

- Мы же проиграли в финале конференции. Какой неплохой? Были шансы выйти в финал. Тяжело оценить сезон. Пару дней пройдет, а там уже будет видно.

- Заканчивается контракт у Алексея Кудашова. Хотели бы, чтобы он остался?

- Да, хотел бы. Уже привык к его требованиям и тактике. Мне было бы приятно, если бы он остался, - сказал Коршков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом».