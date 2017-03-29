Тито Ортиc: Предлагал руководству Bellator сразиться с Емельяненко

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Тито Ортиc рассказал журналистам, что предлагал свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону в бою с россиянином Федором Емельяненко.

Напомним, поединок должен был состояться 18 февраля в Сан-Хосе, однако, за три часа до начала встречи американец был госпитализирован. Отмечалось, что у Митриона обнаружили камни в почках. Позже президент Bellator Скотт Кокер заявил, что бой Мэтта и Федора состоится 24 июня.

«В тот день я связался с Кокером, и он сказал мне, что мог бы обсудить такой вариант, если бы я позвонил ему на час раньше. Я был в хорошей форме, поскольку с момента моего последнего боя прошло всего три недели. Представители Bellator обдумывали мою кандидатуру полтора часа, а после этого просто сказали, что не могут устроить это в короткий срок», – цитирует Ортиса MMA Junkie.

За всю карьеру американец Ортиз провел 31 поединок, одержал 19 побед и потерпел 12 поражений.

Ранее Тито победил на турнире Bellator 120 другого россиянина – Александра Шлеменко удушающим приемом.